Tovornjak po slovenskih cestah vozil 21 ton brez kolesa SiOL.net Novomeški prometni policisti so v ponedeljek v Trebnjem ustavili voznika tovornega vozila s priklopnikom, ki je prevažal 21 ton tovora brez sredinskega kolesa. Med preverjanjem so ugotovili številne kršitve cestno prometnih predpisov. Vozilo so izločili iz prometa, vozniku pa izdali globo v višini 4000 evrov.

