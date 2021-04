Še en izvoznik laži: Zijad Bećirović – povezan z denarci slovenske globoke države in skrajnimi islam Nova24TV Za Radio Sarajevo je obtožbe zoper premierja, ki jih je premier zavrnil, komentiral direktor Mednarodnega inštituta za bližnjevzhodne in balkanske študije (IFIMES), ki se v veliki meri financira tudi s strani slovenskih paradržavnih podjetij, ki nimajo nobene povezave z njegovo raziskovalno dejavnostjo – denimo energetika in komunala. Janši očita, da želi s pomočjo Višegrajske skupine vsiliti drug ...

Sorodno





























Oglasi