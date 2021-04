Bo Janezu Janši in Borutu Pahorju uspelo končati tisto, kar ni uspelo Miloševiću in Tuđmanu v Karađo topnews.si Član bosanskega predsedstva Željko Komšić je danes za sarajevsko Oslobođenje potrdil, da je slovenski predsednik Pahor ob zadnjem obisku postavil vprašanje članom predsedstva, ali je v BiH možen miren razpad BIH. Po izjavah Komšića sta s Šefikom Džaferovićem dejala, da mirna ločitev ni mogoča. Član predsedstva BiH Željko Komšić je namreč potrdil, da je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor me ...

Sorodno













































Oglasi