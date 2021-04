Remi Olimpije in Brava v mestnem derbiju Dnevnik V zaostali tekmi 27. krog državnega prvenstva v nogometu sta se v mestnem derbiju Olimpija in Bravo razšla z remijem 1:1. Ljubljančani, ki so od 80. minute igrali z desetimi nogometaši, so prednost pred Mariborom povečali na dve točki.

Sorodno

















Oglasi