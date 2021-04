V Sloveniji 12 zapletov po Pfizerjevem cepivu, 10 po AstraZeneci Primorski dnevnik Narodni inštitut za javno zdravje je do nedelje prejel 12 prijav zapletov s krvnimi strdki po cepljenju s cepivom proti covidu-19 Pfizerja in BioNTecha ter 10 po cepljenju s cepivom AstraZenece, je danes povedala nacionalna koordinatorica programa cepljenja Marta Grgič Vitek. Doslej preiskani resni neželeni dogodki niso pokazali povezave s cepljenjem. Na NIJZ so do vključno nedelje prejeli 32 prija ...

