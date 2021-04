Družina je zelo občutljiv mehurček Gorenjski glas V državi so včeraj potrdili 1233 novih okužb s koronavirusom, delež pozitivnih izvidov je bil 23,2-odstoten. Do včeraj je bilo cepljenih približno 16 odstotkov prebivalstva s prvim odmerkom in blizu šest odstotkov z drugim odmerkom cepiva.

