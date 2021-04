Samotestiranje v šolah se ta teden ne bo pričelo Lokalec.si Ministrstvo za zdravje je sporočilo, da zaradi zamude pri dobavi testov iz skupnega evropskega naročila v Slovenijo v petek še ne bodo začeli s projektom samotestiranja v srednjih šolah, kot je bilo predvideno. O novih terminih bodo dijaki in šole pravočasno obveščeni, so navedli. Naročili so 300.000 testov Napovedano je bilo namreč, da se bo samotestiranje dijakov s hitrimi testi na okužbo z novi ...

