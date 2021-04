Časovnica mature nespremenjena, maturanti bi se lahko cepili konec naslednjega tedna Primorske novice Vsi postopki, navodila in časovnice izvedbe mature potekajo, kot je bilo določeno in predstavljeno decembra, so za STA pojasnili na MIZŠ. Nekateri mediji so danes namreč poročali, da so pisanje maturitetnega eseja z začetka prestavili na konec maja. Novost pa je možnost cepljenja maturantov, ki bo po napovedih MIZŠ potekalo konec naslednjega tedna.

