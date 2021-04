Minister za kulturo in komisarka za človekove pravice Sveta Evrope o medijih Vlada RS Minister za kulturo dr. Vasko Simoniti in komisarka za človekove pravice Sveta Evrope Dunja Mijatović sta se danes po video povezavi pogovarjala o svobodi medijev in pravici do svobodnega izražanja, med drugimi tudi o Slovenski tiskovni agenciji, predlogu medijske zakonodaje in problematiki oglaševanja državnih medijev.

