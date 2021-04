Liverpool se je mučil, a Realove obrambe ni prebil Reporter Paris St. Germain - Manchester City in Chelsea - Real Madrid sta polfinalna para lige prvakov. Parižani in Londončani so si napredovanje zagotovili v torek, danes pa so se jim pridružili še nogometaši Cityja in Madridčani. City je v Dortmundu proti Boruss

Sorodno













Oglasi