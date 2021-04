Prireditelji potrdili: dirka Po Sloveniji letos bo SiOL.net "To poletje bo Slovenija spet gostila nekatere izmed najboljših kolesarjev na svetu," so prireditelji slovenske pentlje sporočili prek družbenih omrežij. Že 27. izvedba največje kolesarske dirke pri nas bo potekala od 9. do 13. junija.

