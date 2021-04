Potrditev organizatorjev: Dirka po Sloveniji med 9. in 13. junijem RTV Slovenija Potem ko so jo lani morali zaradi pandemije covida-19 odpovedati, so prireditelji kolesarske Dirke po Sloveniji sporočili, da bo letošnja, že 27. izvedba med 9. in 13. junijem.

Sorodno







Oglasi