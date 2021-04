Ob 21.00 na TV SLO 2: Roma - Ajax RTV Slovenija V Evropski ligi so na sporedu povreatne tekme četrtfinala. Roma se bo pomerila z Ajaxom. Rimljani so prvo tekmo v Amsterdamu dobili z 2:1. Prenos bo na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

Sorodno









Oglasi