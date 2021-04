Klofuta in pol! Levica in SD kljub podpori sodnikov Čeferina, Mežnarjeve, Šugman Stubbseve in Accett Demokracija Piše: Sara Kovač Ustavno sodišče RS je sporočilo, da zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovensko vojsko, ni v neskladju z Ustavo RS in ob tem opozorili na nujnost teh investicij. S tem so se dokončno razblinile iluzije koordinatorja stranke Levice Luke Mesca in stranke kot celote, ki se zavzema za to, da bi se še naprej nadaljeval trend podhranjenosti Slovenske vojske. Nikakor namreč ...

