Prvi informans Nine Ivanišin: "Ne gre za predstavo, temveč raziskavo" RTV Slovenija V okviru Drama Laboratorija članica ljubljanske Drame Nina Ivanišin predstavlja informans, posvečen igralstvu in gledališču. "Nisem režiserka, temveč avtorica koncepta in usmerjevalka," razloži projekt, v katerem sodeluje tudi Klemen Janežič.

