Ljubezenska časovnica Jennifer Lopez in Alexa Rodrigueza Zadovoljna.si Potem ko sta se zadnjih nekaj tednov trudila premostiti težave v njuni zvezi, sta Jennifer Lopez in Alex Rodriguez včeraj javno potrdila, da sta razdrla zaroko. Kljub temu, da je njuna ljubezenska zgodba prišla do konca, pa zvezdnika pravita, da ostajata v dobrih odnosih in da drug drugemu želita samo dobro.

