Bo J.Lo obdržala zaročni prstan v vrednosti 1,5 milijona evrov? 24ur.com Jennifer Lopez in Alex Rodriguez sta se po mesecu ugibanj odločila, da zvezo dokončno prekineta in ostaneta zgolj prijatelja. In kaj se bo zgodilo z razkošnim zaročnim prstanom, katerega vrednost je ocenjena na 1,8 milijona dolarjev, kar je približno 1,5 milijona evrov?

