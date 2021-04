Eden največjih zasegov drog pri nas: zaslužili bi lahko tri milijone evrov SiOL.net Murskosoboški kriminalisti so skupaj z Upravo kriminalistične policije Generalne policijske uprave v torek končali eno izmed najbolj zahtevnih kriminalističnih preiskav zoper organizirano kriminalno združbo štirih oseb, ki naj bi pridobile za najmanj 3.000.000 evrov protipravne premoženjske koristi. Štirim osumljenim so odvzeli prostost. Kriminalisti so v preiskavi zasegli okoli 400 kilogramov prepovedanih drog, kar je eden največjih zasegov prepovedanih drog v Sloveniji.

