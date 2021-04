Kaja Kajzer za zlato, Maruša Štangar za bron SiOL.net Slovenske judoistke so imenitno odprle letošnje evropsko prvenstvo v Lizboni. V popoldanskem programu se bo Kaja Kajzer v kategoriji do 57 kg borila za zlato odličje, Maruša Štangar v kategoriji do 57 kg pa za bron.

