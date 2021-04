Tina Trstenjak še tretjič evropska prvakinja Celje.info Celjska judoistka Tina Trstenjak je na evropskem prvenstvu v Lizboni osvojila zlato medaljo v kategoriji do 63 kilogramov. 30-letna Trestenjakova, ki je tudi aktualna olimpijska prvakinja, je po EP v Kazanu leta 2016 in EP v Varšavi leta 2017 še tretjič postala evrospka prvakinja. Olimpijska prvakinja TinaTrstenjak je na poti do finala zmagala proti Madžarki Brigitte Varga, Poljakinji Agati Ozdoba ...

