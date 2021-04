Slovenija in Hrvaška podpisali sporazum o gradnji mostu na Dragonji 24ur.com Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec in hrvaški minister za morje, promet in infrastrukturo Oleg Butković sta na mejnem prehodu Dragonja slovesno podpisala sporazum o gradnji cestnega mostu pri omenjenem mejnem prehodu. Še pred tem pa bodo po koncu letošnje turistične sezone obnovili obstoječi dotrajani most čez Dragonjo.

Sorodno Oglasi Omenjeni Hrvaška

Jernej Vrtovec Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Borut Pahor

Aleš Hojs

Tanja Fajon

Luka Dončić