Slovenija in Hrvaška bosta na Dragonji obnovili star in zgradili nov most RTV Slovenija Slovenija in Hrvaška bosta v Istri ob mejnem prehodu Dragonja skupaj zgradili nov most. Ministra za infrastrukturo obeh držav sta o tem podpisala sporazum. A ker je birokratska pot do novega mostu še dolga, bosta državi najprej obnovili dotrajan most.

