Srake ustavile West Ham, Wolves poslal Sheffield United v drugo ligo Sportal Nogometaši West Hama so v 32. krogu doživeli veliko razočaranje. Na gostovanju pri Newcastlu so doživeli hladen in izgubili z 2:3. Vroče Londončane, ki so sicer od 36. minute igrali z igralcem manj, pordečel je Craig Dawson, je v 82. minuti v črno zavil mladi Anglež Joseph Willock. Na drugi sobotni tekmi so nogometaši Wolves z 1:0 premagali Sheffield United, ki ima šest krogov pred koncem prevelik zaostanek, da bi se obdržal v prvi ligi. V to se na ekspresen način vrača Norwich.

Oglasi