Dončić pričakuje New York, počitek za Dragića Sportal V noči na soboto bodo v ligi NBA znova na delu vsi trije klubi slovenskih predstavnikov. Luka Dončić bo z Dallasom gostil New York Knicks in lovil svojo drugo zaporedno zmago, Miami na gostovanju pri Minnesoti ne bo mogel računati na Gorana Dragića, saj mu je trener Erik Spoelstra namenil nekaj dodatnega počitka, Denver Vlatka Čančarja pa bo gostoval pri Houstonu.

