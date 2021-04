Pogreb z maskami, brez uniform in z mrkimi pogledi v družini Dnevnik Kraljici Elizabeti, britanski monarhinji, ki bo čez pet dni dopolnila 95 let, bosta današnje zadnje slovo od “njene skale in pristana”, kot je rekla princu Filipu, s katerim sta bila v zakonu več kot 73 let, zagrenila pandemija in, še veliko bolj,...

Sorodno Oglasi Omenjeni Afganistan

Velika Britanija Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Borut Pahor

Aleš Hojs

Bojana Beović

Jelko Kacin