Kate za pogreb princa Filipa izbrala poseben nakit 24ur.com Pogreba princa Filipa so se zaradi strogih ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa udeležili le ožji člani kraljeve družine. Med njimi je bila seveda tudi Kate Middleton, žena princa Williama, Filipovega vnuka. Kate je na žalni slovesnosti navdušila z eleganco in s skrbno izbranim nakitom, ogrlico in uhani, ki imajo dolgo kraljevo zgodovino.

