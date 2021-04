Višinsko jedro hladnega zraka se bo vendarle umaknilo Primorski dnevnik Višinsko jedro hladnega zraka, ki se zadržuje nad našim širšim območjem in ob nižjih temperaturah povzroča občasno nestanovitnost, se bo od torka ali srede postopno umaknilo. Dotlej bo še prevladovalo občasno bolj muhavo in hladnejše vreme, sredi prihodnjega tedna pa kaže že na bolj pomladne razmere. Oblačnost se bo že danes popoldne povečala, pihala bo burja. Jutri in v ponedeljek bo povečini prec ...

