Otroci iz disfunkcionalnih družin so se pred epidemijo lahko zatekli denimo k osebju v šoli, obšolskim dejavnostim, prijateljem. V koronačasu je to postalo okrnjeno, s tem je tudi možnost, da takšni otroci najdejo varno okolje, manjša. Posledice družinske disfunkcionalnosti na duševno zdravje mladih so zato veliko večje.