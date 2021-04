V zadnjih dneh vdor okužbe s covid-19 v tri domove za starejše Dnevnik V zadnjih dneh je prišlo do vdora okužbe z novim koronairusom v treh domovih za starejše, v Trbovljah, Domžalah in ljubljanskih Fužinah. Večina okuženih je bila že cepljenih in ima le blage simptome. Včeraj je bilo sicer v Sloveniji opravljenih 3537...

Sorodno













































































































































Oglasi