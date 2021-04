Ljubljanski policisti iščejo roparja prodajalne na Viču SiOL.net V prodajalno na Viču v Ljubljani je v soboto nekaj po 19. uri vstopil neznan moški in od blagajničarke s pištolo v roki zahteval denar. Iz odprte blagajne je nato vzel nekaj sto evrov bankovcev in kraj zapustil, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

