Ropar z masko udaril na Viču Slovenske novice Moški, ki je dejanje zagrešil, je star med 20 in 25 let, visok med 180 in 190 cm, oblečen pa je bil v modre hlače in modro bundo. Na glavi je imel masko in kapo s ščitkom.

Sorodno





Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Simona Kustec Lipicer

Simon Zajc

Borut Pahor

Primož Roglič