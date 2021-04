Želel pozdraviti znanko in s trimetrskega balkona padel na beton 24ur.com V Mariboru je s tri metre visokega balkona padel 49-letni moški. Želel je pozdraviti znanko, pri tem pa ni pravilno ocenil razdalje. Padel je na betonsko ploščo in z glavo udaril v beton. Hudo poškodovanega so ga prepeljali v UKC Maribor.

