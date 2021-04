Ogenj in rojstni dan Dnevnik V soboto zjutraj je na območju Slovenske Bistrice zagorel lesen objekt v velikosti 6 krat 4 metre. Z ogledom kraja in zbiranjem obvestil so policisti dognali, da je zagorelo ob peči na trda goriva. Nastala škoda znaša okoli deset tisoč evrov. »Ker ...

Sorodno

















Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Primož Roglič

Borut Pahor

Jan Polanc

Luka Mezgec