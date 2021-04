Rokometaši Celja Pivovarne Laško so se v 22. krogu Lige NLB v gosteh pomerili s Koprom in doživeli drugi zaporedni ligaški poraz. Celjani pred tem v državnem prvenstvu niso izgubili in zdelo se je, da je pot do naslova le formalnost. A poraz v prejšnjem krogu proti neposrednim tekmecem iz Velenja ter današnji nepričakovan poraz sta boj za rokometni naslov povsem odprla. Celjani so se po domačem po ...