Izolani v Ribnici niso bili daleč Primorske novice Štiri kroge in še nekaj zaostalih tekem do konca prvoligaške sezone je napeto tako na vrhu kot na dnu. Po Velenjčanih so “nedotakljive” Celjane sinoči sklatili še Koprčani in boj za naslov je čez noč spet odprt. Enako velja za obstanek.

