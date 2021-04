Inter po napaki Handanovića le do točke, Iličić skočil pred Juventus Sportal Vročo nedeljo sta v 31. krogu italijanske lige z remijem v Neaplju zaključila vodilni Inter in Napoli (1:1). Za edini zadetek Napolija je v 36. minuti nesrečno poskrbel prav slovenski vratar Samir Handanović. Po strelu s strani, nekoliko ga je oviral soigralec, je nenevarno žogo slabo ujel in se je odkotalila v mrežo. V 55. minuti je Danes Christian Eriksen izenačil neoviran po močnem strelu z rob...

