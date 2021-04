Solze sreče in veselja: potovalni mehurček znova združil družine in prijatelje RTV Slovenija Po več kot enem letu je znova omogočeno nemoteno potovanje med "sosedama" Avstralijo in Novo Zelandijo. Državi sta namreč vzpostavili t. i. potovalni mehurček, ki ljudem omogoča potovanje čez Tasmansko morje brez obvezne karantene.

