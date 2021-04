Na Hrvaškem v času pandemije "novi trendi" v kriminalu. Katerih kaznivih dejanj je več, katerih manj Večer Pandemija covida-19 predstavlja globalno krizo javnega zdravstva, a je tudi občutno vplivala na varnostno stanje in trende v kriminalu v celotnem svetu, so ocenili na hrvaškem notranjem ministrstvu v letnem poročilu z naslovom Covid in kriminal v letu 2020.

Sorodno



Oglasi