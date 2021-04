Na Hrvaškem lani manj kaznivih dejanj kot leto prej, a več umorov in ropov bencinskih postaj RTV Slovenija Lani so na Hrvaškem zabeležili skoraj 10 odstotkov manj kaznivih dejanj kot leto prej, se je pa povečalo število umorov, in sicer za petino, primerov družinskega nasilja za 40 odstotkov, več kot leto prej pa je bilo tudi ropov bencinskih postaj.

