V Sarajevu pred slovenskim veleposlaništvom so protestirali skrajni islamisti! Njihov vodja prihaja Demokracija Piše: Nina Žoher (Nova24tv) Pred slovensko ambasado v Sarajevu se je zbralo nekaj deset članov bosanskega političnega gibanja “Vjera, narod, država”, ki so skandirali: “Bosna, Bosna!”. Kot kaže so se k podpihovanje nezadovoljstva okrog domnevnega “non paperja” o Balkanu, ki sploh ne obstaja, pridružili še bošnjaški islamisti. Znano je namreč, da je ustanovitelj političnega gibanja pripadnik skrajn ...

