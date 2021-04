To je nevarna igra, o non-paperju za Zahodni Balkan pravijo makedonski veleposlaniki Večer Svet makedonskih veleposlanikov se je danes odzval na domnevni slovenski non-paper o Zahodnem Balkanu in ga obsodil. Veleposlaniki so opozorili, da etnocentrizem, nacionalizem ter novo zarisovanje mej...

Sorodno







































































Oglasi