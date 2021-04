Sredi Pirana z nožem napadel 43-letnika 24ur.com Za primorskimi policisti je naporen konec tedna. Kot so sporočili s PU Koper, so policisti med drugim obravnavali več pijanih voznikov, prav tako pa tudi več nasilnih dejanj. Med drugim je 49-letnik na Tartinijevem trgu v Piranu z nožem grozil 43-letniku in ga napadel, na kontrolni točki Škofije pa so policisti obravnavali agresivnega državljana Francije, zoper katerega so uporabili prisilna sredstva.

