Za volanom ga je obšla usodna slabost Primorske novice V petek ob 14.20 so policisti prejeli obvestilo, da je na avtocesti ustavljen osebni avto, voznik v njem pa se ne odziva. Na kraj so policisti napotili tudi reševalce in gasilce. 56-letnega voznika so reševalci na kraju oživljali, zatem pa je zdravnica potrdila naravno smrt. S koprske policijske uprave so sporočili, da je 56-letnik vozil od Kopra proti Kozini in pred izvozom Ravne zapeljal desno. Podrsal je zaščitno ograjo, nato zapeljal levo, podrsal še levo ograjo in nato nazaj na desno, na odstavni pas, kjer se je ustavil.

