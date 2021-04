Svet makedonskih veleposlanikov non per pripisuje Sloveniji in premierju Janši – Janša na Twitterju: topnews.si Svet makedonskih veleposlanikov se je danes odzval na domnevni slovenski non-paper o Zahodnem Balkanu in ga obsodil. Veleposlaniki so ob tem opozorili, da etnocentrizem, nacionalizem ter novo zarisovanje meja lahko vodi v prelivanje krvi z globokimi posledicami za celotno jugovzhodno Evropo. “Dejstvo je, da so ključne teze, oblikovane v povsem nevarno idejo, dane na papir,” je v odzivu po poročanj ...

Sorodno

























Oglasi