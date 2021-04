V Mariboru bodo zagnali najzmogljivejši superračunalnik v Sloveniji 24ur.com V Mariboru bodo danes zagnali trenutno najzmogljivejši superračunalnik v Sloveniji, ki so ga vzpostavili v okviru projekta nadgradnje nacionalnih raziskovalnih infrastruktur (HPC RIVR). Poimenovali so ga po matematiku Juriju Vegi in je nameščen v prostorih Instituta informacijskih znanosti Maribor (Izum).

