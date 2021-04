Samotestiranje bi se moralo začeti že pretekli petek. Kaj vse je šlo narobe? 24ur.com Vlada je pretekli teden napovedala: samotestiranje dijakov se bo začelo v petek, 16. aprila. Ni se. Razlog so pripisali zamudi pri dobavi testov v Slovenijo, ampak ali bi bil začetek projekta tudi ob pravočasni dobavi sploh mogoč? Srednje šole so navodila namreč prejele šele v petek, priprave na samotestiranje še potekajo, zbirajo soglasja staršev. Medtem osnovne šole na osnovna navodila glede or...

Sorodno



































Oglasi