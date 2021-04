Oskarji brez zooma, na več lokacijah po svetu in z majhno rdečo preprogo 24ur.com V Ameriški filmski akademiji so se za 93. podelitev oskarjev odločili za majhno rdečo preprogo brez hollywoodskih mogotcev. Ognili se bodo zoomu, ki je delal težave drugim podelitvam, in poleg dveh lokacij v Los Angelesu organizirali evropske baze za nominirance, ki zaradi epidemije covida-19 ne morejo priti v ZDA. Oskarje bodo podelili v nedeljo.

