Letošnja podelitev oskarjev bo videti kot film SiOL.net "Najbolj vznemirljivo pri Oskarjih leta 2021 bo to, da na koncu upamo, da se bodo gledalci počutili, kot da so gledali film," je v intervjuju za Vanity Fair razkril režiser Steven Soderbergh, ki producira letošnje Oskarje. Že 93. podelitev zlatih kipcev je bila letos planirana 28. februarja, vendar so jo zaradi pandemije koronavirusa prestavili na 25. april.

