V Slovenskem etnografskem muzeju (SEM) bodo danes odprli razstavo La Doctora: življenje in delo slovenske znanstvenice v Paragvaju, posvečeno slovenski etnologinji, antropologinji in etno-lingvistki Branislavi Sušnik. Na razstavi bodo predstavljena njena ključna dela in odprave med staroselska ljudstva Paragvaja.