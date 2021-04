Ministri in državni sekretarji za evropske zadeve na zasedanju Sveta za splošne zadeve Vlada RS Državni sekretar Gašper Dovžan se je danes udeležil videokonference ministrov in državnih sekretarjev za evropske zadeve. Člani Sveta za splošne zadeve so dopoldne v okviru letnega dialoga o vladavini prava osrednjo pozornost namenili razpravi o razmerah v petih državah članicah EU – v Nemčiji, Irski, Grčiji, Španiji in Franciji, in sicer na podlagi prvega letnega poročila Evropske komisije, ki je bilo objavljeno septembra 2020.

